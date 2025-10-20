? Ascolti TV Domenica 19 Ottobre 2025 | Màkari 4 Domina la Prima Serata

La fiction di Rai 1 con Claudio Gioè vince la sfida del prime time con il 19.6% di share, superando la serie turca La notte nel cuore di Canale 5. Gerry Scotti si conferma leader indiscusso nell’Access Prime Time. Prime Time: Rai 1 Contro Tutti La serata di domenica è stata vinta nettamente da Rai . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Ascolti TV Domenica 19 Ottobre 2025: Màkari 4 Domina la Prima Serata

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ce l'avranno fatta a vincere la domenica degli ascolti? #anni80 #Goldrake #nostalgia #ricordi - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: buona la prima per "Balene", Domenica In non convince. In... - X Vai su X

Ascolti tv domenica 19 ottobre: chi ha vinto tra Makari e La notte nel cuore, il confronto tra La Ruota e Affari Tuoi - In prima serata, Rai1 ha trasmesso il primo episodio della quarta stagione di Makari, che ha sfidato una puntata ... Segnala fanpage.it

Ascolti tv ieri (19 ottobre): Fiorello non basta a De Martino, Màkari parte bene - La fiction Rai vince in prima serata con più di 3 milioni di spettatori, La Notte nel Cuore al 15,3%, bene Le Iene con Garlasco: tutti i numeri e dati Auditel ... Secondo libero.it

Ascolti tv domenica 19 ottobre: Makari 4, La notte nel cuore, Le Iene, Che tempo che fa - Ascolti tv 19 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive