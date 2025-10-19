Zuppi il murale-omaggio | Grande esempio di umiltà
Il sorriso inconfondibile, gli occhi "buoni" e quella sciarpa del Bologna che pende dal taschino della valigetta. Sotto il portico di via San Vitale, civico 114, è spuntato un murales dedicato a una delle personalità-simbolo più note della città: il cardinale Matteo Zuppi. L’autore è lo street artist romano Mauro Pallotta, alias Maupal, noto soprattutto per il suo ’Superpope’, omaggio a Papa Francesco che nel 2014 era comparso sui muri del Rione Borgo nella capitale. Nel nuovo sticker dedicato a Zuppi ci sono numerose somiglianze con un altro ritratto di Bergoglio dello stesso autore, quello in cui Sua Santità giocava a tris e vinceva infilando tre simboli della pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
