Zirkzee Juve: l’ex obiettivo bianconero potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio! Svelati i club interessati, aggiornamenti sull’olandese. Un talento ai margini, un malcontento che cresce e una finestra di mercato che si avvicina. Il calciomercato Juve torna a monitorare con estrema attenzione la situazione di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese sta trovando pochissimo spazio al Manchester United e, come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la sua frustrazione potrebbe aprire a scenari interessanti per i club italiani. Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista ha analizzato la situazione dell’ex Bologna, accomunandola a quella di un altro talento finito ai margini, Kobbie Mainoo, anch’egli seguito in Italia (soprattutto dal Napoli). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee Juve: l’ex obiettivo bianconero è scontento al Manchester United! A gennaio cambia aria? Ecco i club interessati, novità importanti sul suo futuro