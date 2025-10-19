Zirkzee Juve | l’ex obiettivo bianconero è scontento al Manchester United! A gennaio cambia aria? Ecco i club interessati novità importanti sul suo futuro
Zirkzee Juve: l’ex obiettivo bianconero potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio! Svelati i club interessati, aggiornamenti sull’olandese. Un talento ai margini, un malcontento che cresce e una finestra di mercato che si avvicina. Il calciomercato Juve torna a monitorare con estrema attenzione la situazione di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese sta trovando pochissimo spazio al Manchester United e, come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la sua frustrazione potrebbe aprire a scenari interessanti per i club italiani. Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista ha analizzato la situazione dell’ex Bologna, accomunandola a quella di un altro talento finito ai margini, Kobbie Mainoo, anch’egli seguito in Italia (soprattutto dal Napoli). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Zirkzee Juve: l’ex obiettivo bianconero è scontento al Manchester United! A gennaio cambia aria? Ecco i club interessati, novità importanti sul suo futuro - Svelati i club interessati, aggiornamenti sull’olandese Un talento ai margini, un malcontento che cresce e una ... Scrive juventusnews24.com
Zirkzee Juve: l’ex obiettivo bianconero sbarca in Serie A a gennaio? La destinazione avrebbe del clamoroso…Ecco dove potrebbe trasferirsi in caso di addio da Manchester - Zirkzee Juve: l’ex obiettivo bianconero potrebbe tornare in Serie A a gennaio, c’è un club sulle tracce dell’attaccante olandese Un avversario da non sottovalutare. Da juventusnews24.com
Juve: pressing dello United per Yildiz, possibile inserimento di Zirkzee nella trattativa - Kenan Yildiz è uno dei calciatori più richiesti sul fronte calciomercato. Segnala it.blastingnews.com