Zirkzee Juve l’assist arriva direttamente da Manchester? Amorim non si nasconde e parla così dell’attaccante | cosa ha detto sul suo futuro

Zirkzee Juve, il tecnico dello United non chiude la porta: l’olandese gioca poco e i bianconeri restano alla finestra per l’attaccante. Un nome che stuzzica la fantasia, un talento purissimo che alla Juventus farebbe comodissimo, e una situazione ambientale che potrebbe favorire l’assalto. La pista che porta a Joshua Zirkzee torna prepotentemente di moda per il calciomercato Juve. A riaccendere le speranze bianconere sono le parole, quasi sibilline, dell’allenatore del Manchester United, Rúben Amorim, che in conferenza stampa ha ammesso le difficoltà nel gestire un giocatore scontento per lo scarso utilizzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, l’assist arriva direttamente da Manchester? Amorim non si nasconde e parla così dell’attaccante: cosa ha detto sul suo futuro

