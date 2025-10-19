Ziliani analizza Inter e Napoli | Due allenatori due segnali da non sottovalutare…

Inter News 24 Ziliani dice la sua sulle due favorite del campionato Inter e Napoli: le parole del giornalista sulla corsa al primo posto. Nel giorno in cui la Juventus è caduta sul campo del Como, il giornalista Paolo Ziliani aveva già anticipato l’esito nella sua newsletter, sottolineando le insidie della trasferta contro la squadra di Cesc Fabregas. “Battere il Como non sarà facile”, scriveva, elogiando la capacità dei lariani di proporre un calcio intenso e spettacolare nonostante le assenze in attacco. Il pronostico si è rivelato corretto: i bianconeri hanno perso 2-0, confermando le difficoltà già individuate dal cronista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ziliani analizza Inter e Napoli: «Due allenatori, due segnali da non sottovalutare….»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ziliani: "Ultime notizie dalla cloaca del calcio italiano: lo sponsor della Sampdoria diventa "Official Partner" della Lega Serie B. "Per un torneo più credibile", dice il presidente Bedin Banca Ifis, lo sponsor del club blucerchiato salvato dalla C dal discusso ripesc - facebook.com Vai su Facebook

Ziliani suggerisce due sospetti su Chivu e Conte: “Visti in tv ieri ho pensato: e se fossero…” - Il giornalista sportivo ha analizzato i risultati di Inter e Napoli focalizzandosi sui rispettivi tecnici e su ciò che stanno facendo vedere. Segnala msn.com

Ziliani definisce Napoli e Inter come il Jurassic Park del pallone - Il Napoli è ultimo nella classifica dei maggiori campionati europei per età media dei suoi calciatori, e l'Inter è terzultimo ... Secondo ilnapolista.it

Ziliani suggerisce due domande: “Vedendo ieri Chivu e Conte, a voi chi è sembrato…” - Il giornalista sportivo si è soffermato sulla vittoria dell'Inter e sulla sconfitta del Napoli. Scrive golssip.it