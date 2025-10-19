Zhegrova Juve i pochi minuti giocati finora gli costano il primo stop | il suo rientro non ha una data certa per questo motivo Gli aggiornamenti

Zhegrova Juve, i pochi minuti giocati finora gli costano il primo stop: le ultime novità sul futuro dell’esterno. L’ora del suo ritorno in campo slitta ancora. L’emergenza in casa Juve non accenna a diminuire e, dopo gli stop di Bremer e Cabal, Igor Tudor perde un altro pezzo pregiato: Edon Zhegrova. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il talento kosovaro si è fermato di nuovo e sarà costretto a saltare la sfida di oggi contro il Como, con la sua presenza a forte rischio anche per la supersfida di Champions League contro il Real Madrid. Il problema è emerso al suo rientro dagli impegni con la nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

