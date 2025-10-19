Zeus è rimasto solo | dopo la morte del consigliere e della madre il cagnolone cerca una casa
Bagnacavallo è ancora sotto shock per la scomparsa improvvisa del consigliere comunale Gianfranco Rambelli, morto a 56 anni, e della madre Anna Luisa Baldini, 88 anni, avvenuta nella serata di venerdì. I funerali devono ancora essere fissati - è stata disposta l'autopsia per confermare che si sia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ADOZIONE DEL CUORE – GIOIA, BOXERINA DI 2 ANNI Si chiama GIOIA, ma la vita finora non le ha regalato il significato del suo nome. Ha conosciuto la solitudine, il freddo e la sofferenza, ma nonostante tutto… il suo cuore è rimasto puro e buono. ? Vai su Facebook