Zeus è rimasto solo | dopo la morte del consigliere e della madre il cagnolone cerca una casa

Ravennatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bagnacavallo è ancora sotto shock per la scomparsa improvvisa del consigliere comunale Gianfranco Rambelli, morto a 56 anni, e della madre Anna Luisa Baldini, 88 anni, avvenuta nella serata di venerdì. I funerali devono ancora essere fissati - è stata disposta l'autopsia per confermare che si sia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

