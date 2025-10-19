Zenga sicuro | Inter solida e compatta Chivu ha costruito un gruppo forte Pio ha fatto questo!

Inter News 24 Zenga sicuro nell’analisi dell’Inter. L’ex portiere dei nerazzurri vede un’inter compatta e un gruppo unito. Poi aggiunge un dettaglio su Pio!. L’ Inter continua la sua corsa conqistando la vetta alla Serie A 202526 grazie alla vittoria per 1-0 contro la Roma all’Olimpico, firmata da Ange-Yoan Bonny su assist di Nicolò Barella. Un successo prezioso che conferma la solidità e la maturità della squadra di Cristian Chivu, capace di soffrire nella ripresa ma di mantenere la porta inviolata fino al triplice fischio. A commentare la partita è stato Walter Zenga, ex portiere e simbolo nerazzurro, intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare la prestazione dell’Inter e il momento della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zenga sicuro: «Inter solida e compatta, Chivu ha costruito un gruppo forte. Pio ha fatto questo!»

News recenti che potrebbero piacerti

Agenda lavori | 22 ottobre – Viterbo Torna “In nome della legalità”, il progetto che promuove regole, responsabilità e gioco sicuro. Sala delle Colonne – ore 11:00 Link alla diretta disponibile a breve! #InNomeDellaLegalità #GiocoResponsabile #Legalit - X Vai su X

Abbiamo ripescato dall'archivio il nostro omaggio per il ritiro dal calcio di Walter Zenga - facebook.com Vai su Facebook

Zenga: "Inter a -11 dalla vetta e quinta in classifica. Scudetto avrebbe del miracoloso" - Napoli, sfida di cartellino della 16esima giornata di Serie A: "Oggi a rappresentare il Napoli è il gruppo. m.tuttomercatoweb.com scrive

Zenga: 'Inter, mi hai colpito! Ma rimaniamo "schisci"...' - Walter Zenga, ex portiere di Inter e Sampdoria, dice la sua sui nerazzurri a la Gazzetta dello Sport: "Chi mi ha colpito maggiormente in questo inizio di stagione? Scrive calciomercato.com

Zenga: "Inter, mi sarebbe piaciuto tornare a casa. C'è tempo, ma ormai non ci spero più" - Mio padre era juventino, ma mi portava a vedere l’Inter, non so perché, e sono diventato interista per ripicca ... Si legge su tuttomercatoweb.com