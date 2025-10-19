Zelensky | Pronto ad andare a Budapest

21.00 Il leader ucraino Zelensky ha detto a Trump di "essere pronto" ad andare a Budapest,dove il presidente Usa incontrera' il leader russo Putin. In un'intervista alla Nbc,Zelensky ha definito Putin un "terrorista" ma ha ribadito la sua disponibilita' a incontrare lo Zar di persona."Se vogliamo davvero una pace giusta e duratura, abbiamo bisogno di entrambe le parti in questa tragedia",ha detto."Come si possono raggiungere degli accordi senza che noi ci parliamo?". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Zelensky infuriato lascia in anticipo la Casa Bianca. Dopo la lite, Trump lo avverte: «Torni quando è pronto per la pace» - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina, #Zelensky: "Putin non è ancora pronto per la pace, ma fiducia in Trump" https://iltempo.it/esteri/2025/10/17/news/ucraina-zelensky-putin-non-e-ancora-pronto-per-la-pace-ma-fiducia-in-trump--44606924/… - X Vai su X

Ucraina, Zelensky: sono pronto ad andare a Budapest - (askanews) – Volodymyr Zelensky si è detto pronto a recarsi a Budapest per un vertice con i suoi omologhi di Stati Uniti e Russia, ma ha invitato gli Stati Uniti a mostrarsi più fermi co ... Da askanews.it

Guerra in Ucraina, Zelensky: “Sono pronto ad andare a Budapest” - Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky a Donald Trump durante il loro incontro di venerdì alla Casa Bianca, secondo quanto raccontato dallo stesso presidente ucraino ... msn.com scrive

Trump a Zelensky: "Accetta le condizioni di Putin o l'Ucraina verrà distrutta". Il leader di Kiev: "Pronto a essere a Budapest" - Durante il recente incontro alla Casa Bianca, il presidente Usa e il leader ucraino avrebbero avuto un'accesa discussione ... Segnala today.it