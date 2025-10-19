Zelensky trasferisce 50 milioni di dollari al mese a una banca saudita | l’ultima bufala di Mosca che ha fatto il giro del web

Una voce partita da un podcast statunitense, rilanciata dai media russi e poi diffusa a catena sui social network come verità accertata: così è nata e si è propagata la notizia secondo cui il presidente ucraino V olodymyr Zelensky trasferirebbe “50 milioni di dollari al mese” su un conto in una banca saudita. Un’accusa priva di riscontri – come ricostruisce Italpress – ma abilmente costruita per insinuare il sospetto di corruzione e screditare Kiev agli occhi dell’opinione pubblica occidentale. Chi ha lanciato per prima la bufala. Tutto comincia con un’intervista rilasciata dalla deputata repubblicana Anna Paulina Luna al podcaster Danny Jones, noto negli Stati Uniti per le sue conversazioni su UFO, Bibbia e teorie del complotto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

