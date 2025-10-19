Zazzaroni incorona Nico Paz | La cosa migliore della Serie A Solo lui è al suo livello

Una sconfitta storica per la Juventus, che crolla 2-0 sul campo del Como in un lunch match da incubo. A brillare, in una domenica amarissima per i colori bianconeri, è stato un talento purissimo che, ironia

Nico Paz, i segreti del contratto: le tre clausole con cui il Real può riprenderselo - Una platea molto più grande che seguiva il posticipo del lunedì si è stropicciata gli occhi al 13’ del primo tempo sulla giocata spaziale di ... Scrive gazzetta.it

Nico Paz, offerta shock: cosa è successo con l’Inter e la decisione da Madrid | ESCLUSIVO - È bastata una sola giornata a Nico Paz per far tornare tutti a parlare di sé, in primis per il campo. Riporta calciomercato.it

Nico, cose da...Paz e un futuro da campione. E il Como rifiuta 70 milioni dal Tottenham - Inizia col botto la stagione di Nico Paz che ieri ha steso la Lazio e ribadito come il Como di Fabregas faccia sul serio in un campionato ... Riporta corrieredellosport.it