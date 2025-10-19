Zaccheria il Comune difende la procedura di gara | Condotta nel pieno rispetto delle norme e degli indirizzi consiliari

“Alla luce delle verifiche effettuate, il Comune di Foggia conferma la piena legittimità e regolarità della procedura di concessione ponte dello stadio Pino Zaccheria”. L’Amministrazione comunale replica così alle osservazioni formulate dal consigliere comunale Giuseppe Mainiero.“Non sono emersi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

COMUNE DI FOGGIA - APPALTO STADIO ZACCHERIA IL CONSIGLIERE COMUNALE MAINIERO SI RIVOLGE A PREFETTO E CORTE DEI CONTI DOPO LA CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLO STADIO ALLA SOCIETÀ HERACLEA DI CANDELA! Queste le - facebook.com Vai su Facebook

Gara gestione Zaccheria, la SUA della Provincia avvertì il Comune della illegittimità del criterio del massimo ribasso #FOGGIA #APPALTI #STADIO https://tinyurl.com/2xnuzbkh - X Vai su X

Zaccheria, il Comune difende la procedura di gara: “Condotta nel pieno rispetto delle norme e degli indirizzi consiliari” - In una delibera della commissione straordinaria, l'attuale Amministrazione rinviene l'atto di indirizzo. Si legge su foggiatoday.it

Affidamento Zaccheria, il Consiglio sarà chiamato alla ratifica. Mainiero non si arrende e si rivolge all’Anac - L'atto di indirizzo rientrava nella competenza esclusiva della massima assise, e non della Giunta. Lo riporta foggiatoday.it