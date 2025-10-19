Yuri Romanò debutta nel campionato russo | top scorer granitico ma il Fakel cede al tie-break
Yuri Romanò ha fatto il proprio debutto nella Super League, il massimo campionato russo di volley maschile. Il miglior degli ultimi Mondiali aveva incominciato la propria avventura con il Fakel Novy Urengoy qualche giorno fa, risultando trascinante nel ritorno del secondo turno della Coppia di Russia. Il 28enne brianzolo, che dopo la trionfale rassegna iridata con l’Italia ha lasciato Piacenza e si è lasciato in Russia, è stato impattante anche alla sua prima uscita in campionato, ma il sestetto di coach Roman Empolov è stato sconfitto. Il Fakel ha infatti perso contro la Dynamo-LO Sosnovy Bor. 🔗 Leggi su Oasport.it
#Philippines2025: Yuri Romano – Best Opposite Power and precision Romano paired scoring with his rank as the tournament’s No. 2 server, capped by five consecutive aces in the final — a highlight of his Best Opposite campaign . #MWC Vai su Facebook
