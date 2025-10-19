Yildiz è la certezza di Tudor | anche contro il Como ci sarà lui a guidare l’attacco della Juve Ma in che posizione giocherà? I dettagli

Yildiz è la certezza di Tudor: anche contro il Como ci sarà lui in avanti, tutti i dettagli sulla possibile formazione. L’emergenza infortuni costringe Igor Tudor a cambiare. Per la delicata trasferta di questa mattina (ore 12:30) contro il Como, l’allenatore della Juventus è pronto a varare un nuovo modulo, accantonando temporaneamente la difesa a tre per passare a un inedito 4-3-3. Una scelta che, come riportato da Sky Sport, avrà ripercussioni importanti anche sulla posizione in campo del talento più atteso: Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero, reduce da una sosta da superstar con la Turchia, sarà regolarmente in campo dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

