Yildiz con Yamal scambio pazzesco Juve-Barcellona | così si chiude

Glieroidelcalcio.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona ha messo nel mirino Kenan Yildiz: i catalani sono pronti a mettere in piedi un clamoroso scambio con la Juventus. Kenan Yildiz è ormai un punto fermo non solo della Juventus, ma anche della Nazionale turca. Il giovane talento è andato a segno in entrambe le gare valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali in USA, Canada e Messico. Nel 6-1 rifilato dalla Turchia alla Bulgaria ha realizzato una splendida doppietta con il tiro a giro, ormai sempre più uno dei suoi marchi di fabbrica; nel 4-1 con cui la selezione turca ha battuto la Georgia ha invece aperto le danze con un delizioso pallonetto che ha beffato Mamardashvili. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

yildiz con yamal scambio pazzesco juve barcellona cos236 si chiude

© Glieroidelcalcio.com - Yildiz con Yamal, scambio pazzesco Juve-Barcellona: così si chiude

Approfondisci con queste news

Yildiz quinto al Trofeo Kopa: va a Yamal il Pallone d'oro Under 21 - Yildiz si è messo comunque alle spalle, nell'ordine, l'amico Dean Huijsen, sesto, il difensore del Barcellona Pau Curbarsì, il portoghese Rodrigo Mora del Porto, ottavo, e Lewis- Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Yamal Scambio Pazzesco