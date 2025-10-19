Il Barcellona ha messo nel mirino Kenan Yildiz: i catalani sono pronti a mettere in piedi un clamoroso scambio con la Juventus. Kenan Yildiz è ormai un punto fermo non solo della Juventus, ma anche della Nazionale turca. Il giovane talento è andato a segno in entrambe le gare valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali in USA, Canada e Messico. Nel 6-1 rifilato dalla Turchia alla Bulgaria ha realizzato una splendida doppietta con il tiro a giro, ormai sempre più uno dei suoi marchi di fabbrica; nel 4-1 con cui la selezione turca ha battuto la Georgia ha invece aperto le danze con un delizioso pallonetto che ha beffato Mamardashvili. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Yildiz con Yamal, scambio pazzesco Juve-Barcellona: così si chiude