Yamal in Kings League nel suo giorno libero dal Barcellona | è costretto ad entrare in campo

Lamine Yamal è stato protagonista anche in Kings League dopo la vittoria del suo Barcellona contro il Girona. L'attaccante dei catalani è entrato in campo durante la partita della sua squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Milan: #Ibrahimovic presenta #Fedez alla Kings League, ci sarà anche #Yamal #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook

Fedez e Lamine Yamal entrano nella Kings League di Piquè: cos'è e come funziona - Gerard Piqué, leggendario difensore del Barcellona, continua a far parlare di sé non solo per il suo passato calcistico e per le vicissitudini con l'ex moglie Shakira, ma anche per il suo impegno nel ... Da tg24.sky.it

Fedez e Yamal nella Kings League di Piquè. L'annuncio di Ibrahimovic - Tra i nuovi acquisti della Kings League di Gerard Piqué, ex difensore di Barcellona e Spagna ed ex compagno di Shakira (con la quale ha avuto due figli), ci sono Fedez e Lamine Yamal, talento 17enne ... Lo riporta corriere.it

Ronaldo il Fenomeno entra in Kings League ma non solo: tutte le novità della nuova stagione - Tantissime novità con Lewandowski, Lamine Yamal, Bobo Vieri e molto altro ... Lo riporta gianlucadimarzio.com