WWE | Tornato e più feroce che mai Dragunov conquista il titolo US e avverte tutti
Ilja Dragunov è ufficialmente tornato in grande stile e ha una cintura intorno alla vita a dimostrarlo. La WWE ha diffuso un nuovo filmato backstage che mostra Dragunov subito dopo la sua vittoria del WWE United States Championship. L’ex campione di NXT è tornato in TV durante l’episodio di SmackDown del 17 ottobre, accettando la Open Challenge di Sami Zayn. Dopo quasi un anno di assenza, il pubblico gli ha riservato un’accoglienza calorosissima. Nel video, Dragunov ha parlato apertamente del peso emotivo dell’ultimo anno e del messaggio che vuole lanciare all’intero roster ora che è campione: “È stato un anno lunghissimo, e nessuno può capire cosa significhi stare ai margini per un anno intero, aspettando, sperando e allenandosi per tornare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Per anni è stato relegato ai margini, sottovalutato, mandato in prestito come se fosse un nome qualunque. Ma Alexis non si è mai arreso.È tornato con una fame feroce, una voglia che si vede in ogni corsa, ogni contrasto, ogni secondo in campo. È quel tipo di - facebook.com Vai su Facebook
Perché fare amicizia quando puoi fare i milioni? Il più grande reality show competitivo di Netflix, SQUID GAME: LA SFIDA, torna più feroce che mai con un evento di tre settimane a partire dal 4 novembre. - X Vai su X