WWE | Rikishi sottoposto a intervento chirurgico d’emergenza

Il WWE Hall of Famer Rikishi è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’emergenza a seguito di un improvviso problema di salute. Secondo PWInsider, la leggenda sessantenne, celebre per il suo iconico momento durante l’ Attitude Era e per essere il padre degli attuali WWE Superstars, The Usos e Solo Sikoa, è stato costretto a rinunciare a diversi impegni programmati. Preoccupazione per Rikishi: Annullati tutti gli impegni. Al momento non sono stati resi noti i dettagli sull’esatto tipo di intervento, ma fonti vicine alla situazione parlano di “un problema di salute sorto improvvisamente”. La situazione è stata abbastanza seria da spingerlo a cancellare tutti gli impegni per concentrarsi completamente sulla guarigione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

