Il torneo WTA 250 di Osaka parla canadese. Leylah Fernandez, numero 27 del ranking WTA, piega la ceca Tereza Valentova, classe 2007, 6-0 5-7 6-3 in due ore e quindici minuti e vince il titolo. La testa di serie numero quattro prevale grazie alla maggior esperienza, ma la giovane ceca dispone di un talento cristallino e potrà far parlare di sé. L’inizio di partita si trasforma in un monologo della giocatrice canadese che opera il break del 2-0 e salva tre opportunità del 2-1. La testa di serie numero quattro continua a spingere, toglie nuovamente il servizio all’avversaria per il 4-0 e s’invola verso il perentorio 6-0 con cui si conclude il parziale inaugurale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Osaka 2025, Leylah Fernandez piega l’indomita Valentova e vince il titolo