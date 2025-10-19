WTA Ningbo 2025 | Elena Rybakina rimonta vince il torneo e resta ancora nella corsa Finals

Elena Rybakina è la nuova campionessa del WTA 500 di Ningbo. La kazaka supera per 3-6 6-0 6-2 in due ore la russa Ekaterina Alexandrova e mantiene così vive le sue speranze di andare alle WTA Finals. Per arrivarci dovrà spingersi fino in semifinale nella settimana che arriva a Tokyo, dove invece non ci sarà Jasmine Paolini. La toscana ha rinunciato, avendo raggiunto l’obiettivo di Riad: comprensibile, dunque, il forfait, anche per avere una settimana di tempo in più. I conti restano tra Rybakina e Mirra Andreeva, ferma nei prossimi giorni. Il primo set vede Alexandrova partire a razzo, sull’onda della fiducia acquisita ieri contro Shnaider. 🔗 Leggi su Oasport.it

