Wp | Per chiudere la guerra Putin ha chiesto a Trump che l’Ucraina ceda il Donetsk Zelensky | Non daremo ricompense ai terroristi

Ilfattoquotidiano.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo Vladimir Putin, nella telefonata di giovedì scorso con il presidente statunitense Donald Trump, ha chiesto che Kiev ceda il pieno controllo della regione di Donetsk come condizione per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta in esclusiva il Washington Post, citando due alti funzionari a conoscenza della conversazione. Secondo le fonti, l’insistenza di Putin su Donetsk — area strategica dell’Ucraina orientale contesa dal 2014 — indica che il leader del Cremlino non intende arretrare rispetto alle richieste che hanno finora bloccato ogni trattativa, nonostante l’ottimismo espresso da Trump sulla possibilità di un accordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

