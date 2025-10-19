World Cup di nuoto a Westmont Ceccon da record nei 50 dorso | 2294 e terzo posto in una finale stellare

Il campione olimpico azzurro di nuoto scende per la prima volta sotto i 23 secondi e si prende il bronzo dietro Kos e Stokowski. Razzetti e Viberti restano fuori dal podio, mentre la giornata è segnata dai record del mondo di Regan Smith nei 100 dorso e di Mollie O’Callaghan nei 200 stile libero. Forma in crescita esponenziale per Thomas Ceccon alla World Cup di Westmont, seconda tappa del circuito in vasca corta. L’azzurro, campione olimpico e primatista mondiale nei 100 dorso in lunga, conquista un prestigioso terzo posto nei 50 dorso con un tempo strepitoso: 22”94, primo sotto i 23 secondi in carriera, cancellando il 23”18 ottenuto in batteria e il 23”22 siglato nel 2022 a Berlino. 🔗 Leggi su Sportface.it