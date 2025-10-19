Wizz Air Rome Half Marathon Una festa a ritmo di record!
Wizz Air Rome Half Marathon Che successo la seconda edizione della Mezza Maratona della Capitale! Sui 21,097 km della Capitale si impongono Simon Maywa in 59.44 al maschile e Regina Cheptoo in 1h08.26 al femminile. Podi tutti targati Kenya. Stabilito il nuovo record del percorso al maschile, con ben tre atleti che concludono sotto l’ora. Migliori italiani al traguardo Lorenzo Martelli e l’azzurra Sofiia Yaremchuk. Difficile stupire Roma, si sa. Ma il serpentone colorato che a partire dalle 8.30 ha dipinto nel centro della Capitale un sorriso in forma di percorso, dal Circo Massimo fino al Colosseo, è qualcosa di sorprendente anche per una città come questa: eterna, immutabile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
