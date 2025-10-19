Wizz Air Rome Half Marathon 2025 | una festa con 18.540 runners al via
Roma esulta per la 21K più partecipata d’Italia: Simon Maywa (59’44”) batte Kimaiyo in volata e firma il nuovo limite del percorso. Tra le donne vince Regina Cheptoo in 1h08’26”. L'evento organizzato da RomaOstia e RCS Sports & Events è stato un successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sofiia Yaremchuk al via alla Wizz Air Rome Half Marathon! A voi I top runner e gli eventi della manifestazione romana: Vai su Facebook
Tutti pronti per la Wizz Air Rome Half Marathon! Domenica 19 ottobre Circo Massimo https://turismoroma.it/it/eventi/wizz-air-rome-half-marathon-2025… Get ready for the Wizz Air Rome Half Marathon! October 19 Circo Massimo https:/ - X Vai su X
Top runner da Kenya ed Etiopia pronti a volare nella Mezza Maratona di Roma - La Wizz Air Rome Half Marathon vedrà gareggiare campioni come Telahun Haile Bekele e Kalipus Lomwai e l'italiana Sofiia Yaremchuk. Scrive rainews.it
In tre sotto l’ora alla Rome Half Marathon - Si conferma veloce la mezza maratona della Capitale, molto partecipata con migliaia di podisti al via e il successo in volata d ... Come scrive fidal.it
Roma Half Marathon, che successo la seconda edizione. E in gara trionfa il Kenya - Oltre 22mila runner al via nella gara più partecipata d'Italia e con un percorso unico al mondo. msn.com scrive