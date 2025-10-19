Roma esulta per la 21K più partecipata d’Italia: Simon Maywa (59’44”) batte Kimaiyo in volata e firma il nuovo limite del percorso. Tra le donne vince Regina Cheptoo in 1h08’26”. L'evento organizzato da RomaOstia e RCS Sports & Events è stato un successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wizz Air Rome Half Marathon 2025: una festa con 18.540 runners al via