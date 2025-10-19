Wikipedia è sempre stata descritta come l’ultimo baluardo di civiltà su un internet sempre più dominato da social media tossici e contenuti generati dall’intelligenza artificiale di qualità discutibile. Eppure, nemmeno l’enciclopedia libera più famosa al mondo sembra immune alle grandi trasformazioni tecnologiche in corso. I numeri parlano chiaro: il traffico umano sul sito è calato dell’8% su base annua, un dato che solleva interrogativi profondi sul futuro della conoscenza condivisa online. L’allarme arriva direttamente da Marshall Miller della Wikimedia Foundation, riportato da TechCrunch. In un recente post sul blog ufficiale, Miller ha rivelato che il calo si è manifestato negli ultimi mesi ed è emerso dopo un aggiornamento dei sistemi di rilevamento dei bot. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Wikipedia rischia il fallimento a causa dell’intelligenza artificiale (e i giovani cercano tutto su TikTok)