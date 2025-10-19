WhatsApp prepara un sistema per la prenotazione degli username sull’app

Tuttoandroid.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp sta mettendo a punto un sistema con cui consentire ai propri utenti di prenotare l'username sull'app. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

whatsapp prepara un sistema per la prenotazione degli username sull8217app

© Tuttoandroid.net - WhatsApp prepara un sistema per la prenotazione degli username sull’app

Approfondisci con queste news

whatsapp prepara sistema prenotazioneWhatsApp prepara la prenotazione dei nomi utente - In una versione beta di WhatsApp è stata individuata la funzionalità che anticipa la distribuzione completa del sistema dei nomi utente, prevista in futuri aggiornamenti. Si legge su macitynet.it

whatsapp prepara sistema prenotazioneWhatsApp, in arrivo su iPhone la prenotazione dei nomi utente - Per anni WhatsApp ha basato il proprio sistema di identificazione sul numero di telefono, una scelta che l’ha sempre distinta da piattaforme come Telegram o i ... Lo riporta tecnoandroid.it

whatsapp prepara sistema prenotazioneWhatsApp, su iPhone in arrivo le prenotazioni dei nomi utente - Gli utenti di WhatsApp si sono sempre identificati tramite il numero di telefono e non con il nome utente, come avviene comunemente sui social e anche in altre app di messaggistica. Scrive hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Prepara Sistema Prenotazione