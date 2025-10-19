West Ham-Brentford lunedì 20 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

West Ham e Brentford non giocano le coppe europee dunque non è strano trovarle impegnate di lunedì sera con gli Hammers che sono già alla seconda chiamata stagionale. Restando sui padroni di casa, come sappiamo da fine settembre Nuno Espirito Santo, esonerato dal Nottingham Forest, ha preso il posto di Graham Potter. Vedremo se sarà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

