West Ham-Brentford lunedì 20 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

West Ham e Brentford non giocano le coppe europee dunque non è strano trovarle impegnate di lunedì sera con gli Hammers che sono già alla seconda chiamata stagionale. Restando sui padroni di casa, come sappiamo da fine settembre Nuno Espirito Santo, esonerato dal Nottingham Forest, ha preso il posto di Graham Potter. Vedremo se sarà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

west ham brentford luned236 20 ottobre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - West Ham-Brentford (lunedì 20 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

west ham brentford luned236Pronostico West Ham vs Brentford – 20 Ottobre 2025 - Brentford inaugura il turno serale di Premier League del 20 Ottobre 2025, con fischio d’inizio alle 21:00 al London Stadio. news-sports.it scrive

Pronostico West Ham-Brentford, posticipo di Premier tra squadre in crisi - Nel Monday night di Premier League si sfidano West Ham e Brentford, due squadre in crisi di risultati. Scrive corrieredellosport.it

FA Cup, fuori a sorpresa il West Ham. Il Wolverhampton vince il replay col Brentford - Si sono disputati stasera cinque replay delle sfide dei 32esimi di finale di FA Cup. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: West Ham Brentford Luned236