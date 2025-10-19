Washington 11 persone gravemente ferite tra cui un neonato | auto contro una tenda nel Maryland
Le autorità della periferia di Washington, DC, nel Maryland, affermano che 11 persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui un neonato e altri otto giovani, dopo che un’auto si è schiantata contro una tenda sabato sera. È accaduto intorno alle 22:15, ora locale, in un quartiere residenziale di Bladensburg, nel Maryland, poche miglia a nord-est della capitale. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Servizio di Emergenza Sanitaria della Contea di Prince George ha dichiarato in un post sui social media che delle 11 persone trasportate in ospedale, nove erano minorenni, incluso il neonato. Anche due donne sono rimaste ferite nell’incidente, ha aggiunto il dipartimento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
