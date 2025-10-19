Vuole estorcere i soldi per la droga ai genitori e dà fuoco al magazzino | 24enne a giudizio
Il gip Alberto Lippini, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Alessia Battaglia, ha disposto il giudizio immediato per un 24enne di Canicattì, Danilo Camillo Pio Albanito, accusato di tentata estorsione ai danni dei genitori. La difesa, con l’avvocato Davide Casà, potrà ora decidere se. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Martedì 7 ottobre ore 19,00 incontro con coloro che hanno superato le prove scritte del concorso in magistratura tributaria. Per chi vuole seguire on line inviare una mail a [email protected]. Il 40 % degli idonei proviene dalla nostra Scuola!! #concorsomagi - facebook.com Vai su Facebook
Droga e soldi. Uomo finisce in carcere - E’ questo il bilancio di un’operazione portata a termine dal personale della Squadra mobile cittadina nella zona di Barbanella, iniziata ... Lo riporta lanazione.it