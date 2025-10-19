Vuole estorcere i soldi per la droga ai genitori e dà fuoco al magazzino | 24enne a giudizio

Il gip Alberto Lippini, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Alessia Battaglia, ha disposto il giudizio immediato per un 24enne di Canicattì, Danilo Camillo Pio Albanito, accusato di tentata estorsione ai danni dei genitori. La difesa, con l’avvocato Davide Casà, potrà ora decidere se. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

