Vuoi cambiare taglio o colore? Le tendenze capelli e i consigli degli esperti direttamente dal backstage delle sfilate

Finita definitivamente la stagione in cui “si lasciavano asciugare i capelli all’aria” è ora di riprendere in mano la situazione messa in piega. La brutta notizia è che sì, dovremo darci da fare tra phon e piastre per i prossimi mesi. La buona notizia è meno ci sforzeremo, meglio verranno: le tendenze del momento prediligono ricci naturali, onde morbide che sembrano “del giorno prima”, raccolti spettinati oppure ciocche lisciate col gel, come appena uscite dalla doccia. Le ultime sfilate di Milano e Parigi lo confermano: i segreti dal backstage per tagli facili da gestire, prodotti smart e idee dell’ultimo minuto da copiare prima di uscire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vuoi cambiare taglio o colore? Le tendenze capelli e i consigli degli esperti direttamente dal backstage delle sfilate

