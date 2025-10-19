Vuelle dici Mestre e riaffiorano i ricordi Senza Felder l’obiettivo è deliziare l’astronave
Dopo due settimane lontano da casa, in cui comunque la Vuelle ha raccolto punti a piene mani da mettere in cascina, oggi pomeriggio alle 18 l’astronave riapre le porte per accogliere i biancorossi che ospitano la Gemini, un’avversaria che rispolvera vecchi ricordi. Dici Mestre e pensi allo spareggio di Milano del 1980, a quei 77 pullman al seguito, alle migliaia di pesaresi che esultarono per una salvezza al cardiopalmo, conquistata a fil di sirena. Per tornare in serie A, la società lagunare ci ha messo ben 37 anni ma non è partita male, mettendo insieme 6 punti in 5 giornate, due in meno dei pesaresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
