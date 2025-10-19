Missione compiuta. Chiedeva riscatto, il tecnico della DM Sistemi Group Fabio Ghiselli, dopo il ko all’esordio in campionato in casa di Ostiano. Chiedeva di iniziare con il piede giusto tra le mura amiche, di non perdere ulteriore terreno sul treno di testa della classifica e dare segnali di crescita e soprattuto di equilibrio. Le rossoblù rispondono presenti e si mettono in moto: battuta Forlì in tre set, Bologna si mette in moto. L’equilibrio c’è: lo raccontano la distribuzione offensiva, che vede tre giocatrici in doppia cifra, con la centrale Neriotti top scorer con 12 palloni messi a terra, seguita da Pinali a quota 11 e Fucka, altra centrale, a quota 10 e tutte le giocatrici chiamate in causa tra i 15 e i 26 attacchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vtb, buona la prima casalinga: Forlì battuta in tre set