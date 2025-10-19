Vtb buona la prima casalinga | Forlì battuta in tre set
Missione compiuta. Chiedeva riscatto, il tecnico della DM Sistemi Group Fabio Ghiselli, dopo il ko all’esordio in campionato in casa di Ostiano. Chiedeva di iniziare con il piede giusto tra le mura amiche, di non perdere ulteriore terreno sul treno di testa della classifica e dare segnali di crescita e soprattuto di equilibrio. Le rossoblù rispondono presenti e si mettono in moto: battuta Forlì in tre set, Bologna si mette in moto. L’equilibrio c’è: lo raccontano la distribuzione offensiva, che vede tre giocatrici in doppia cifra, con la centrale Neriotti top scorer con 12 palloni messi a terra, seguita da Pinali a quota 11 e Fucka, altra centrale, a quota 10 e tutte le giocatrici chiamate in causa tra i 15 e i 26 attacchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Buona la prima. Piccolo spoiler di opera rap da Roma. Stasera al Locomotiv di Bologna. - facebook.com Vai su Facebook
#BuonaDomenicada #MuseoArcheologicoMuroLucano Buona prima domenica di ottobre dalla bellezza di Muro Lucano! - X Vai su X
Vtb, buona la prima casalinga: Forlì battuta in tre set - Chiedeva riscatto, il tecnico della DM Sistemi Group Fabio Ghiselli, dopo il ko all’esordio in campionato in ... Secondo msn.com