Volontaria muore a 62 anni Croce Rossa in lutto | Era una presenza preziosa

Empoli, 19 ottobre 2025 – Un malore improvviso l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. Se ne è andata  Stefania Attilieni, volontaria del Comitato della Croce Rossa di Empoli, delegata all’Inclusione sociale e membro della Brigata dei Nasi Sciolti, il gruppo regionale degli operatori del sorriso della Croce Rossa Toscana. La donna, 62 anni, era molto conosciuta in città, “una presenza preziosa, una colonna portante - la ricordano dal Comitato empolese della Cri -. Con passione e sorriso ha prestato servizio in molti ambiti, ma è all’Area Sociale che il suo cuore apparteneva, e alla quale si è dedicata con incredibile impegno sostenendo chi viveva momenti di difficoltà, da coloro che hanno bisogno di pacchi alimentari a chi in ospedale ha bisogno di un momento di svago durante momenti difficili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

