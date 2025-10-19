Volleyball Hall of Fame | Francesca Piccinini entra tra le leggende del volley mondiale

Francesca Piccinini entra nella Volleyball Hall of Fame dopo una carriera leggendaria tra Nazionale e club. Fonte foto: Francesca Piccinini Sabato 18 ottobre 2025, nella storica cornice di Holyoke, Massachusetts — città natale della pallavolo, dove William G. Morgan inventò questo sport nel 1895 — Francesca Piccinini è stata ufficialmente inserita nella Volleyball Hall of Fame. Un riconoscimento che consacra la sua carriera straordinaria e la eleva tra le leggende mondiali del volley. La Commissione della International Volleyball Hall of Fame aveva annunciato la sua ammissione già nel maggio scorso, ma la cerimonia di ottobre ha suggellato con emozione e solennità un percorso durato oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Volleyball Hall of Fame: Francesca Piccinini entra tra le leggende del volley mondiale

