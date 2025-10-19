Volley Cascia-Club Arezzo 3-0
Arezzo, 19 ottobre 2025 – Serie B – Girone E, 2ª giornata (25-19; 25-20; 26-24) Seconda uscita stagionale amara per il Club Arezzo, sconfitto 3-0 sul campo del Volley Cascia. I padroni di casa, trascinati da un incontenibile Beghelli (26 punti, MVP dell'incontro), hanno saputo capitalizzare al meglio i momenti decisivi dei set, approfittando dei troppi errori gratuiti commessi dagli aretini soprattutto nelle fasi finali. Nonostante una buona tenuta in ricezione, la formazione di coach Morelli ha faticato in attacco, in particolare nelle situazioni di posto 4, elemento che ha spesso determinato l'esito dei parziali più combattuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
