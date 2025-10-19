Quattro giornate, quattro vittorie: la Igor Gorgonzola Novara continua a correre e resta sola in vetta alla Serie A1 femminile. Le piemontesi, pur soffrendo più del previsto alla Choruslife Arena, piegano al tie-break un coriaceo Bergamo e consolidano il primo posto con 11 punti, unica squadra ancora imbattuta in campionato assieme a Conegliano (che ha una gara in meno). La formazione di Lorenzo Bernardi ha dovuto rimontare dopo essersi trovata sotto 2-1, ma nel momento decisivo ha mostrato la consueta solidità, affidandosi alle certezze di Herbots, Alsmeier e Bonifacio, e a una difesa che nel tie-break ha lasciato spazio solo all’entusiasmo azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley A1 femminile, Novara soffre ma va in fuga: cinque squadre all’inseguimento in attesa di Conegliano-Milano