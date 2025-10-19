Volevo smettere retroscena toccante della rivelazione del Napoli | rinascita dopo il buio

Nel pomeriggio il Napoli ha annunciato il rinnovo di due giovani calciatori partenopei. La società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di prolungare il contratto di Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, due prospetti decisamente interessanti all’interno del club. Il prolungamento posticipa la scadenza del contratto fino al 2030. Antonio Conte ha elogiato spesso i due, risultando cruciale per la decisione presa della società. Le parole di Vergara dimostrano tutta la felicità del giocatore per il rinnovo. Vergara, dichiarazioni toccanti dopo il rinnovo. Il centrocampista azzurro, in merito alla decisione presa dalla società, ha voluto esprimere tutte le sue emozioni: ai canali ufficiali del club: “La prima immagine che mi viene in mente se penso al percorso col Napoli è quando volevo smettere, durante un periodo difficile della mia vita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

