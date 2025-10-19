Vola l' Ostiamare di De Rossi | battuto anche il Fossombrone

I Gabbiani continuano a volare. In un Anco Marzio pieno di tifosi, l'Ostiamare regola 3-1 il Fossombrone 1949 e continua a viaggiare a punteggio pieno. Otto partite e altrettante vittorie, il presidente Daniele De Rossi può ritenersi molto soddisfatto. I biancoviola approfittano poi del mezzo passo falso del Teramo che impatta tra le mura amiche 2-2 con il Sora e allungano in vetta. Ora, al secondo posto del girone F di Serie D, c'è l'Ancona, che insegue i lidensi con 5 punti di distacco. In una domenica assolata, la compagine di mister D'Antoni comanda fin da subito la partita passando in vantaggio grazie ad un rigore di Vianni (fallo su Spinosa). 🔗 Leggi su Iltempo.it

