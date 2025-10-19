Se ti metti davanti a uno specchio e vedi la tua immagine spettinata, puoi provare quanto vuoi a passare le mani sul vetro per sistemarla, ma sarà uno sforzo inutile. Puoi anche arrabbiarti, inveire contro l’immagine scompigliata, accusarla di non migliorare, ma fino a quando non avrai diretto il pettine verso di te, nulla cambierà. La realtà ci pone di fronte poliedriche situazioni che ci destabilizzano e dentro le quali non ci piacciamo: relazioni complesse, obiettivi falliti, dialoghi interrotti, idee non ascoltate, giudizi impietosi, posizioni conflittuali, delusioni amare, debolezze frustranti, incapacità demotivanti, collaborazioni inconcludenti, attese infrante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vogliamo correggere il mondo esterno senza toccare ciò che muove noi stessi all’interno