Vogliamo correggere il mondo esterno senza toccare ciò che muove noi stessi all’interno

Ilgiornale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ti metti davanti a uno specchio e vedi la tua immagine spettinata, puoi provare quanto vuoi a passare le mani sul vetro per sistemarla, ma sarà uno sforzo inutile. Puoi anche arrabbiarti, inveire contro l’immagine scompigliata, accusarla di non migliorare, ma fino a quando non avrai diretto il pettine verso di te, nulla cambierà. La realtà ci pone di fronte poliedriche situazioni che ci destabilizzano e dentro le quali non ci piacciamo: relazioni complesse, obiettivi falliti, dialoghi interrotti, idee non ascoltate, giudizi impietosi, posizioni conflittuali, delusioni amare, debolezze frustranti, incapacità demotivanti, collaborazioni inconcludenti, attese infrante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

