Vlahovic via dalla Juve già a gennaio c’è un nuovo club a sorpresa in pole position! Novità importanti direttamente dall’Inghilterra

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic via dalla Juve, dallInghilterra sicuri: il serbo gradirebbe la destinazione londinese, si lavora all’addio anticipato dalla Vecchia Signora. Un colpo di scena che spariglia le carte e riaccende prepotentemente le voci di un addio anticipato. Il futuro di  Dusan Vlahovic  alla  Juventus  è sempre più incerto e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la corsa per assicurarselo ha un nuovo, sorprendente leader. Come riportato dal portale  Football Insider, un club londinese avrebbe effettuato il sorpasso decisivo su  Chelsea  e  Manchester United. Calciomercato Juve: si lavora all’addio del serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic via dalla juve gi224 a gennaio c8217232 un nuovo club a sorpresa in pole position novit224 importanti direttamente dall8217inghilterra

© Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve già a gennaio, c’è un nuovo club a sorpresa in pole position! Novità importanti direttamente dall’Inghilterra

News recenti che potrebbero piacerti

vlahovic via juve gi224Tudor cambia modulo, tiene ancora fuori Vlahovic e gli preferisce David contro il Como - Juventus lasciano ancora fuori Vlahovic, nonostante gli infortuni e le altre problematiche di campo. Si legge su ilnapolista.it

vlahovic via juve gi224Vlahovic via dalla Juve, due top club esteri pronti a contenderselo nei prossimi mesi: chi ci pensa al centravanti in scadenza nel 2026. Novità - Vlahovic via dalla Juve, si delinea lo scenario per l’addio a zero: i bavaresi lo vedono come erede di Kane, i blaugrana come dopo- Secondo juventusnews24.com

Vlahovic via dalla Juventus a gennaio, davvero possibile? - Sei mesi prima della scadenza naturale del contratto che farebbe perdere a zero euro il giocatore? tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Via Juve Gi224