Vlahovic via dalla Juve già a gennaio c’è un nuovo club a sorpresa in pole position! Novità importanti direttamente dall’Inghilterra

Vlahovic via dalla Juve, dall'Inghilterra sicuri: il serbo gradirebbe la destinazione londinese, si lavora all'addio anticipato dalla Vecchia Signora. Un colpo di scena che spariglia le carte e riaccende prepotentemente le voci di un addio anticipato. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più incerto e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, la corsa per assicurarselo ha un nuovo, sorprendente leader. Come riportato dal portale Football Insider, un club londinese avrebbe effettuato il sorpasso decisivo su Chelsea e Manchester United. Calciomercato Juve: si lavora all'addio del serbo.

