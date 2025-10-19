Vlahovic Tottenham spunta questa opzione a sorpresa per il futuro del serbo | l’attaccante della Juve apre alla destinazione! Ultimissime

Vlahovic Tottenham, si infiamma la corsa al serbo per gennaio: gli Spurs sarebbero in vantaggio e il giocatore gradirebbe la destinazione. Un sorpasso a sorpresa, una nuova pretendente che balza in pole position. Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la sua prossima destinazione potrebbe essere Londra, sponda Tottenham. Come riportato dal portale Football Insider, gli Spurs avrebbero superato la concorrenza di Chelsea e Manchester United nella corsa al bomber serbo. Vlahovic: il Tottenham accelera per gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Tottenham, spunta questa opzione a sorpresa per il futuro del serbo: l’attaccante della Juve apre alla destinazione! Ultimissime

Vlahovic Juventus, quale futuro per il centravanti serbo? Rinnovo, addio a stagione in corso o a parametro zero: si va verso questo scenario - Vlahovic Juve, Tuttosport svela la strategia: nessuna cessione a gennaio, l'attaccante vuole liberarsi a parametro zero per strappare un ingaggio top Un addio che non si consuma, un futuro già scritto

Vlahovic pronto a lasciare la Juventus a parametro zero: Chelsea e Tottenham alla finestra - Vlahovic pronto a lasciare la Juventus a parametro zero: Chelsea e Tottenham alla finestra Il contratto con la Juventus scade nel 2026, ma il futuro è incerto Dusan Vlahovic

