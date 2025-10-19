Vlahovic Tottenham spunta questa opzione a sorpresa per il futuro del serbo | l’attaccante della Juve apre alla destinazione! Ultimissime

Vlahovic Tottenham, si infiamma la corsa al serbo per gennaio: gli Spurs sarebbero in vantaggio e il giocatore gradirebbe la destinazione. Un sorpasso a sorpresa, una nuova pretendente che balza in pole position. Il futuro di  Dusan Vlahovic  è sempre più lontano dalla  Juventus  e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la sua prossima destinazione potrebbe essere  Londra, sponda  Tottenham. Come riportato dal portale  Football Insider, gli Spurs avrebbero superato la concorrenza di  Chelsea  e  Manchester United  nella corsa al bomber serbo. Vlahovic: il Tottenham accelera per gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

