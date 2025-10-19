Viva l’Italia Viva l’America Il cinquantenario del Niaf celebra la storica amicizia tra Roma e Washington

«Come Primo Ministro d’Italia è per me un autentico onore rendere omaggio al 50º anniversario della National Italian American Foundation. Che meraviglioso raduno di persone che testimoniano la splendida amicizia tra l’Italia e gli Stati Uniti ». Con queste parole, Giorgia Meloni ha aperto — in un videomessaggio accolto da un lungo applauso — la serata di gala che ha trasformato il Washington Hilton nel cuore pulsante dei legami transatlantici. Una celebrazione di mezzo secolo di storia. Cinquant’anni della Niaf, fondata nel 1975 e oggi presieduta da Robert Allegrini — rappresentano mezzo secolo di relazioni politiche, economiche e culturali tra le due sponde dell’Atlantico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

