Viva Fabregas il paraguru | fa il filosofo e poi i suoi si buttano sempre a terra per perdere tempo così si gioca a calcio

Viva Fabregas che a chiacchiere fa il filosofo e poi i suoi stanno sempre a terra per perdere tempo (così si gioca a calcio) Da oggi Cesc Fabregas è il nostro idolo e lo sarà a imperitura memoria. Un paraguru come pochi. Come spesso accade, i paraguru in Italia trovano sempre terreno fertile. A chiacchiere turlupina il circuito mass-mediatico: lui, il calcio contemporaneo, l'importanza di far crescere i giovani, eccetera eccetera. Già avevamo preso una cotta per lui alla fine dello scorso campionato. Ultima giornata decisiva per lo scudetto: Como-Inter e Napoli-Cagliari. Alla vigilia, il catalano in conferenza disse, persino risentito: «Vincere domani? Conoscete la risposta.

