Vittoria Inter l’omaggio del Corriere dello Sport | In tre sul divano La squadra di Chivu aggancia la vetta!

Inter News 24 Vittoria Inter, il Corriere dello Sport celebra il successo della squadra di Chivu per 1-0 in casa della Roma, all'Olimpico, nella 7a giornata. Un sabato da ricordare per l' Inter di Cristian Chivu, che espugna l' Olimpico di Roma e rilancia la propria corsa in vetta alla Serie A 202526. La prima pagina del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al successo nerazzurro, titolando: «Tre sul divano: traffico in vetta, l'Inter aggancia Roma e Napoli». Un titolo eloquente che fotografa perfettamente l'equilibrio al vertice dopo una giornata ricca di emozioni e colpi di scena. Il quotidiano romano racconta un sabato elettrico, in cui i nerazzurri hanno vinto 1-0 contro la Roma grazie al gol di Ange-Yoan Bonny.

