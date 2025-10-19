Vitamina D e chili di troppo | chi influisce davvero su chi?

Roma - La vitamina del sole è essenziale per il corpo, ma l’obesità ne riduce i livelli: ecco come spezzare questo circolo vizioso. È una delle domande più discusse in nutrizione: la carenza di vitamina D è una conseguenza dell’obesità, o può addirittura favorirla? La risposta, secondo la comunità scientifica, è chiara: il peso in eccesso tende a ridurre i livelli di vitamina D, non il contrario. Ma il legame tra queste due condizioni è più complesso di quanto sembri. Il legame invisibile tra sole, grasso e ormoni La vitamina D non è solo “l’alleata delle ossa”: partecipa al funzionamento del cuore, del sistema immunitario e regola i meccanismi di infiammazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

