Vitamina D e chili di troppo | chi influisce davvero su chi?
Roma - La vitamina del sole è essenziale per il corpo, ma l’obesità ne riduce i livelli: ecco come spezzare questo circolo vizioso. È una delle domande più discusse in nutrizione: la carenza di vitamina D è una conseguenza dell’obesità, o può addirittura favorirla? La risposta, secondo la comunità scientifica, è chiara: il peso in eccesso tende a ridurre i livelli di vitamina D, non il contrario. Ma il legame tra queste due condizioni è più complesso di quanto sembri. Il legame invisibile tra sole, grasso e ormoni La vitamina D non è solo “l’alleata delle ossa”: partecipa al funzionamento del cuore, del sistema immunitario e regola i meccanismi di infiammazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
News recenti che potrebbero piacerti
ColorNoSmoking: continua il progetto per incentivare i corretti stili di vita. 4 chili di mozziconi sono stati raccolti dai ragazzi della secondaria di primo grado negli spazi pubblici colornesi. E poi ci sono state le premiazioni. Grazie agli insegnanti, al dottor Snelli e - facebook.com Vai su Facebook
Vitamina D e chili di troppo: chi influisce davvero su chi? - La vitamina del sole è essenziale per il corpo, ma l’obesità ne riduce i livelli: ecco come spezzare questo circolo vizioso. Riporta abruzzo24ore.tv
Vitamina D, lo studio shock, effetti sconosciuti con un tipo di integratore: ossa a rischio - Credevamo di rinforzare ossa e difese ma non è così: una ricerca svela un lato oscuro inaspettato che riaccende il dibattito sugli integratori “miracolosi” ... Secondo notizie.tiscali.it
Vitamina D: l'errore da evitare quando si sceglie l'integratore - Scopri che cosa dice la scienza su quale tipo di vitamina D scegliere per i mesi invernali e l'errore da non commettere quando si sceglie l'integratore. Secondo msn.com