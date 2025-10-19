Virtus torna in campo | lunedì la sfida con Cremona Dove vederla in tv

Bologna, 19 ottobre 2025 - E’ una Virtus in cerca di continuità e di una nuova vittoria quella che lunedì 20 ottobre, alle 20 ospita, al PalaDozza, la Vanoli Cremona nella quarta giornata di serie A. Reduce dal trittico di vittorie con Udine, Monaco e Asvel Villeurbanne, l’Oliadata di Dusko Ivanovic prova a calare il poker. Qui Virtus . “Contro Cremona ci attende una gara complessa, soprattutto in termini di energia che dovremo indirizzare bene nella nostra metà campo difensiva - sottolinea Nenad Jakovljevic, assistant coach Virtus Olidata Bologna -. Cremona è una squadra che basa molto il suo gioco sulla velocità e sulla transizione: ha 5 giocatori che tirano bene da tre punti con più del 40% e in campionato è la squadra che tira di più da oltre l’arco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

