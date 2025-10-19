Ciarlatani, musici e narratori. Signori, in carrozza, parte un treno speciale che attraversa la pianura, case e canali, stazioni e binari che scorrono fuori dal finestrino. E’ Il treno delle storie, progetto di Officina Teatrale Actuar. Debutto nel 2023, per riscoprire il territorio, i volti, le sue ferrovie e portare l’arte su un vagone, finestrini e scalcagnati cappelli a cilindro. Fischia il capotreno, sabato 25 ottobre, ore 14.45. "Stazione di Ferrara, Ferrara". E non c’è bisogno di affrettarsi per la coincidenza, nello zaino è l’amore per una provincia, per il treno che l’attraversa. Un viaggio nella pianura sulla linea Ferrara-Fiscaglia-Codigoro, scossoni e nostalgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violinisti, clown, nostalgia. Parte il treno delle storie