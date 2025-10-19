Violenza sulle donne uomini in campo con un flash mob a De Ferrari | Un problema nostro

Martedì flash mob di sensibilizzazione in piazza De Ferrari a Genova. In campo gli uomini: "Bisogna cambiare mentalità. Certi atteggiamenti sono tossici".

