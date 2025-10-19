Violenza di genere firmato il protocollo per il recupero degli uomini maltrattanti

È stato sottoscritto presso la sede della Procura della Repubblica di Ferrara, il Protocollo operativo (valido tre anni) per l’attuazione dei percorsi di trattamento psicologico per autori di violenza domestica tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, l’Ufficio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Scopri altri approfondimenti

COMUNE DI ORIOLO ROMANO Concorso “Mille parole contro la violenza di genere” Presentato ieri presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Oriolo Romano, il concorso letterario “Mille parole contro la violenza” nasce dalla volontà del Comune d - facebook.com Vai su Facebook

La violenza di genere lascia segni visibili e invisibili. Riconoscerla può salvare una vita. Nei Centri Antiviolenza di Torino trovi ascolto, sostegno e protezione. Tutti i servizi sono gratuiti e riservati. #NonSeiSola #StopViolenza - X Vai su X

Uomini maltrattanti, a Cosenza ridotte recidive di violenza di genere grazie alla rieducazione - A Cosenza è stato firmato il protocollo d’intesa tra l’Associazione Italiana Mediatori Penali (A. Segnala quicosenza.it

Viterbo, firmato protocollo contro la violenza di genere - Firmato questa mattina, negli Uffici della Questura di Viterbo, il rinnovo del "Protocollo ZEUS". Da ansa.it

SICUREZZA Prefettura e ASL Foggia: firmato il protocollo antiaggressioni per tutelare medici e operatori sanitari - Nelle strutture “ad alto rischio” saranno installati anche pannelli e dispositivi che evidenzino la presenza delle Forze dell’Ordine. Come scrive statoquotidiano.it